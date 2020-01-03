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Kayseri'de yaban hayvanları için yemleme yapıldı
KAYSERİ'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması faaliyetleri kapsamında karla kaplı dağlık...
GENEL 03.01.2020, 13:14
KAYSERİ'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması faaliyetleri kapsamında karla kaplı dağlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Ekipler, Erciyes Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için ormanlık bölgelere yiyecek bıraktı. Yemleme için hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği alanlar tercih edildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması faaliyetleri kapsamında karla kaplı dağlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Ekipler, Erciyes Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için ormanlık bölgelere yiyecek bıraktı. Yemleme için hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği alanlar tercih edildi.
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