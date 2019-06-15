Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü

KAYSERİ'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ayşe Kavun (67), 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Sarız ilçesine bağlı Mollahüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Kavun,...

Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü
KAYSERİ'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ayşe Kavun (67), 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sarız ilçesine bağlı Mollahüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Kavun, tarlada çalıştığı sırada göğsünde yanma olduğunu fark etti. Kontrol eden Kavun, göğsüne kene yapıştığını gördü. Keneyi koparıp atan Kavun, durumu önemseyip, hastaneye gitmedi. Kavun, 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kavun'a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kavun, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşe Kavun, dün Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328