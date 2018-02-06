Kayseri'de TTB ve MMO'ya tepki açıklamaları

MAKİNA Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Melikgazi Hastanesi yöneticileri, ayrı ayrı düzenledikleri basın açıklamasında, genel merkezlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Afrin'de gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı 'Savaşa Hayır' açıklamalarına tepki gösterdi.Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Makina Mühendisleri Odası'nın üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce Yaradan’dan ordumuza ve milletimize güç vermesini dileriz" dedi. Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel ise, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Afrin operasyonu ile ilgili 'Savaşa Hayır, Barışa Evet' şeklinde yaptıkları açıklamanın kendilerini bağlamadığını söyledi. Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK’nın her zaman yanında olduklarını söyledi.'DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ'Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Ersin Fener, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikteliğinde Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmış ve bu harekat güç kaybetmeden devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu bu operasyon, devletimizin ve milletimizin bekasını yakından ilgilendirmekte olup, bekamızı olumsuz etkileyebilecek bu bölgedeki dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi, teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge insanına barışın ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır. Yıllardır bölgede dış kaynaklı oyunların oynandığı, birçok bölge ülkesinin bundan ne şekilde etkilendiği ortadayken, bu bölgede oluşturulmaya çalışılan terör örgütleri birlikteliği ile ülkemiz ve milletimiz için çok büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu açıdan yüce Türk milletinin kahraman ordusunun bu harekatına; Türk milleti gibi bu milletin bireyi olmaktan gurur duyan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube yöneticileri, temsilciliklerimizin yürütme kurulları ve tüm üyelerimizle birlikte destek verdiğimizi, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da devletimizin ve milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Fener konuşmasını şöyle sürdürdü:'TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ'NİN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUZ'"Son günlerde basın ve sosyal medya aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bu kutlu harekatı, Türk Tabipler Birliği üzerinden barış ve insani kavramlar kullanılarak eleştirilmesini, bu eksende TTB ile aynı görüşte olduğunu ifade eden bağlı bulunduğumuz Makina Mühendisleri Odası'nın da üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce Yaradan’dan ordumuza ve milletimize güç vermesini ve muzaffer kılmasını dileriz" ifadelerini kullandı.'TTB'NİN SAVAŞA HAYIR TEPKİSİ BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR'Melikgazi Hastanesi'nin düzenlediği basın açıklamasında ise Türk Tabipler Birliğinin TSK’nın Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı 'Savaşa Hayır' açıklamasına tepki gösteren Başhekim Mustafa Demirel şöyle konuştu:"Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK’nın her zaman yanındayız. Türkiye elinde bulunduğu şartlar gereği Afrin’e harekat yapmıştır. Bu bir elzemdir. Türk Tabipler Birliği’nin 'Savaşa Hayır' diyerek tepki göstermesi bizleri üzmüştür. Gösterilen bu tavra tepkisiz kalmamız ise mümkün değildir. Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından TTB Merkez Konseyi ellerine 'Hepimiz Hrantız' yazılı pankartla yürüdü. Lakin bir askerimiz bir doktorumuz şehit olduğunda TTB Merkez Konseyi’ni ellerinde 'Hepimiz Mehmetçiğiz' yazılı dövizlerle maalesef göremedik. Bizler Türk doktorları olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nerede görev verilirse gitmeye hazırız."

FOTOĞRAFLI