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Kayseri'de Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi
GENEL 30.01.2020, 14:20
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KAYSERİ'de sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.
Kayseri'de, Memur- Sen, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği ile Mirasımız Kudüs Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, 'Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız' yazılı pankart açıp, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.
'BU ANLAŞMA DEĞİL, SAVAŞ ÇAĞIRISIDIR'
Grup adına konuşan Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, terörün yaygınlaştırılması konusunda ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağırısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir" dedi.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
Kayseri'de, Memur- Sen, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği ile Mirasımız Kudüs Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, 'Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız' yazılı pankart açıp, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.
'BU ANLAŞMA DEĞİL, SAVAŞ ÇAĞIRISIDIR'
Grup adına konuşan Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, terörün yaygınlaştırılması konusunda ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağırısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir" dedi.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
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