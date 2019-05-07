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Kayseri'de toplu ulaşımda 65 yaş üstüne sınırlama

KAYSERİ'de şehir içi toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü emeklilere yönelik ücretsiz yolculuğa sınırlama getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "65 yaş üzerinde onlarca kurye var. Günde 30 kere inmiş,...

Kayseri'de toplu ulaşımda 65 yaş üstüne sınırlama
KAYSERİ'de şehir içi toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü emeklilere yönelik ücretsiz yolculuğa sınırlama getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "65 yaş üzerinde onlarca kurye var. Günde 30 kere inmiş, binmiş değişik hatlarda. Emekli kardeşlerimize ayda 100 bilet hakkı getiriyoruz, yani sınırlayacağız" dedi.
Toplu taşımada 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak uygulanan şehir içi ücretsiz yolculuğa sınırlama getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 65 yaş üstü vatandaşların kentte yüzde 14'e tekabül ettiğini, toplu taşımada bu yaş üstündekilere destek verdiklerini, bunun aslında ücretsiz bir uygulama değil, ücretini belediyenin karşıladığını söyledi. Büyükkılıç, bazı çevrelerin bu durumu istismar ettiklerini, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakları nedeniyle kurye olarak çalıştırıldıklarını kaydederek şunları söyledi:
"Kayseri’de 65 yaş üstü kuryeler olduğunu biliyor muydunuz? 65 yaş üzerinde onlarca kurye var. Örneğin günde 30 kere inmiş, binmiş değişik hatlarda. Bu durum incelendi, takip edildi ve kuryelik yaptıkları ortaya çıktı. Şimdi asgari ücretli elaman çalıştırsa en az 3 bin TL gidecek; ama 65 yaş üstünü 1000 TL'ye çalıştırıyor. Şimdi yeni bir karar alacağız, Meclis'te geçireceğiz. Emekli kardeşlerimize ayda 100 bilet hakkı getiriyoruz, yani sınırlayacağız. Bir emekli çalışmıyorsa işi gücü yoksa günde 4 kere binse, bu da 25 gün olsa 100 bilet eder. Ortalama 100 bilet konusunu da Meclis'te geçireceğiz. Bu konu gibi birçok konuya kafa yoruyoruz. Aktarmayı da disiplinize ettik. Tek bilet uygulamasında da sistem oturmaya başladı."

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