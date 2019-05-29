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Kayseri'de TIR'lar, X-Ray'den geçecek

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, TIR'ların gümrük kapıları dışında, ilk kez Pınarbaşı ilçesinde X-Ray kontrolünden geçirileceğini söyledi. Vali Şehmus Günaydın, Pınarbaşı ilçesini ziyareti sırasında Türkiye'de...

Kayseri'de TIR'lar, X-Ray'den geçecek

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, TIR'ların gümrük kapıları dışında, ilk kez Pınarbaşı ilçesinde X-Ray kontrolünden geçirileceğini söyledi.
Vali Şehmus Günaydın, Pınarbaşı ilçesini ziyareti sırasında Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan projenin hayata geçirileceği 163 dönümlük sahayı gezdi. Vali Günaydın, "Türkiye'de ilk defa uygulanacak projenin hayata geçirileceği sahada çalışma yapıyoruz. Emniyet ve asayiş yönünden hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesi ile vergi ve gümrük kontrolleri açısından yapılacak düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile çalışma arkadaşlarımızın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için bu projeyi hızlı bir şekilde, kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.
Proje ile TIR'ları  X-Ray cihazından geçireceklerini ifade eden Vali Günaydın, "Gümrük teşkilatımız, gümrük kapılarında uygulama yapıyor. Türkiye'de ilk defa gümrük kapıları dışında böyle bir alanda da TIR'ların kontrolü gerçekleşmiş olacak. Bu hem ülkemizin güvenliği açısından hem de TIR'ların daha etkin kontrolü için son derece önemli. İlgili kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede Kayserimize, Türkiye’ye örnek olacak çalışmayı hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

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