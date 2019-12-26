Kayseri'de 'Ters Ev' ilgi gördü
Kayseri'de girişimci Alim Çetin tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında açılacak ev şimdiden ziyaretçilerini ağılıyor. Kayseri'de yaşayan Alim Çetin, Karpuzatan bölgesine eğlence amaçlı ters...
Kayseri'de girişimci Alim Çetin tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında açılacak ev şimdiden ziyaretçilerini ağılıyor.
Kayseri'de yaşayan Alim Çetin, Karpuzatan bölgesine eğlence amaçlı ters ev yaptırdı. Ziyaret, sürpriz doğum günü ve çeşitli etkinlere ev sahipliği yapması için hazırlanan 'Ters Ev' görüntüsü ve içindeki gerçek eşyaları ile görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak ters ev, şimdiden ziyaretçilerini ağırlıyor. Çetin, evde bulunan eşyaların vida ve yapıştırıcı ile montajlandığını söyleyerek, Ters evi resmi olarak açmadık. Eksikliklerimiz vardı. Ancak, merak edip gelen vatandaşlarımızı gezdiriyoruz. Büyük bir şaşkınla dolaşıyorlar. Doğum günü partileri başta olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapmak için burayı açtık. İçeride bulunan eşyaların hepsi gerçek ve ters dedi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10