Kayseri'de 'Ters Ev' ilgi gördü



Kayseri'de girişimci Alim Çetin tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında açılacak ev şimdiden ziyaretçilerini ağılıyor.

Kayseri'de yaşayan Alim Çetin, Karpuzatan bölgesine eğlence amaçlı ters ev yaptırdı. Ziyaret, sürpriz doğum günü ve çeşitli etkinlere ev sahipliği yapması için hazırlanan 'Ters Ev' görüntüsü ve içindeki gerçek eşyaları ile görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak ters ev, şimdiden ziyaretçilerini ağırlıyor. Çetin, evde bulunan eşyaların vida ve yapıştırıcı ile montajlandığını söyleyerek, Ters evi resmi olarak açmadık. Eksikliklerimiz vardı. Ancak, merak edip gelen vatandaşlarımızı gezdiriyoruz. Büyük bir şaşkınla dolaşıyorlar. Doğum günü partileri başta olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapmak için burayı açtık. İçeride bulunan eşyaların hepsi gerçek ve ters dedi.