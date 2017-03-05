Kayseri'de, SP'den 'Bonzai içme, boza iç' etkinliği

SAADET Partisi (SP) İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda, 'Şarap içme, şerbet iç, Bonzai içme, boza iç' adı verilen program kapsamında halka boza ve şerbet dağıttı.SP Gençlik Kolları Kayseri Şubesi tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık programı düzenledi. "Şarap içme, şerbet iç, Bonzai içme, boza iç" adı verilen programda 'Arabesk dinleyip meyhaneye gideceğine, ezana kulak ver, camiye gel' yazılı döviz de taşındı. SP Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle dedi:"Türkiye uyuşturucu sigara, alkol gibi zararlı maddelere erişimin en kolay olduğu ülkeler arasındadır. Anne ve babaların sigara ve alkol içmesi çocukların bu zararlı alışkanlıkları bir adım daha öteye taşıyarak uyuşturucu kullanmasını etkilemektedir."Yücel, Türkiye'nin sigara üretiminde dünyada 7'nci sırada olduğunu, tütün ürünleri nedeniyle 110 bin kişinin zamansız olarak yaşamını yitirdiğini anlatırken, "Alkol konusunda eğitim sürecinde stresli olan ve aşırı sorumluluk yüklenen gençlerin, eğitimsiz gençlere göre daha çok alkole eğilim gösterdikleri anlaşılıyor. Bonzai gibi zararlı maddelerin kullanımı ilköğretim sıralarına kadar inmiş durumda. Anayasa'da gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ile ilgili maddeler, zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda yetersiz kalmaktadır. Bununla ilgili yeni düzenlemek yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Gençlik Kolları hazırlanan bin kişilik boza ve şerbet halka ikram edildi.

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