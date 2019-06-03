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Kayseri'de şehitliğe bayram ziyareti

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de şehit aileleri arife günü şehitliği ziyaret ederek, dua etti. Ramazan Bayramı öncesi arife günü Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler...

Kayseri'de şehitliğe bayram ziyareti

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de şehit aileleri arife günü şehitliği ziyaret ederek, dua etti.
Ramazan Bayramı öncesi arife günü Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler şehit mezarlarını yıkayarak çiçek bıraktı. Şehit anneleri ise çocuklarının mezarları başında gözyaşı döktü. Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen Piyade Er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelerek oğlunun mezar taşını yıkadı. İnci, oğlu ile bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Oğlum bu vatan için şehit oldu. Allah evlat acısını kimseye göstermesin. Onun yokluğu bende çok ayrı" dedi.
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