Kayseri'de şafak operasyonunda aranan 20 kişi yakalandı



Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 44 şüphelinin yakalanması için yapılan şafak operasyonunda 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 54 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 64 ekip ve 163 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'cinsel saldırı' 'yaralama', 'silahlı tehdit' suçlarından haklarında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay ile 25 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 2'si kadın 20 kişi yakalandı. Operasyon sırasında 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 hapis cezası ile aranan K.Ö., 2'nci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. K.Ö., polisin takibiyle iki sokak ileride yakalandı. Kadınlardan birisi 1 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alındı. 20 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer 24 aranan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.