Kayseri'de patlamadan sonra komandolara ilk çarşı izni

Zafer BARIŞ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de geçen 17 Aralık'ta 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu, 56 askerin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında komandolar ilk kez çarşı iznine çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 otobüsle polisin güvenlik önlemleri eşliğinde, Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan kent merkezine getirilen komandolar, saldırı sonrasında ilk kez çarşı iznini kullandı. Otobüsler, farklı güzergahları takip ederek, askerleri şehir merkezine yakın farklı yerlerde indirdi. Askerlerin, toplu olarak dolaşmadıkları ve eskiden bilinen her zaman gittikleri yerlere gitmedikleri görüldü. Bu arada askerler, ilk fırsatta telefonla yakınlarını arayarak hasret giderdi.

KOMANDO ÇARŞISI BOŞ

Askerlerin çarşı iznine çıktıkları zaman en çok gittikleri yer olan Komando Çarşısı ise saldırıdan sonra boşaldı. Çarşı esnafı, saldırının işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Komando Çarşısı'nda askerlerin buluşma yeri olan çay ocağı da sessizliğe büründü. Çay ocağının işletmecisi Abdulsamet Salar, çarşı iznine çıkan askerlerin mutlaka uğradığı çay ocağına, patlamadan sonra gelen giden olmadığını söyledi. Salar, ''Burada askerler buluşur, sohbet eder, müzik dinler, yakınlarıyla telefonla görüşüp hasret giderir, stres atarlardı. Ancak şimdilerde gelen giden yok. Allah bu teröristleri kahretsin. Allah bir daha böyle acı göstermesin'' diye konuştu.

DUVARLAR, ASKER FOTOĞRAFLARIYLA DOLU

Çay ocağının her yanının asker fotoğraflarıyla dolu olması dikkat cekerken, Abdulsamet Salar bunu şöyle anlattı:

''Buraya 13 yıl önce bir asker hatıra olsun diye fotoğrafını asmış. Daha sonra her gelen asker de o fotoğrafın yanına kendi fotoğraflarını asmış ve böylece bir alışkanlık, gelenek oldu fotoğraf asma işi. Şimdi işyerinin bütün duvarları asker fotoğraflarıyla doldu. Askerler fotoğraflara bakıyorlar, daha önce Kayseri'de vatani görevini yapanları fotoğraflarda görüyorlar. Güzel bir çalışma oldu, şimdi burada 3 bine yakın fotoğraf var. Fotoğraf asma işi bundan sonra da devam edecek.''

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