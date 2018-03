Kayseri'de Necmettin Erbakan için mevlit okutuldu

KAYSERİ’de eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 7'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi.Saadet Partisi kurucularından Necmettin Erbakan'ın 7’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Hunat Camii’nde gerçekleştirilen mevlit programına Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Programdan önce basın açıklamasında bulunan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Aradan geçen 7 yıl süresince belki bugünlerde kullanan en çok ifade ‘Erbakan Hoca haklıymış’ cümlesidir. Bu cümleyi son birkaç gündür daha çok duymaya başladık. Sağlığında merhum hocamızı seven veya sevmeyen arkasından çok kötü sözler söyleyen ağır hakaretlerde bulunan insanlar bile bugün hocamızdan helallik istemektedirler. Hocamıza haksızlık yaptıklarını ifade etmektedirler. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Erbakan hocamız her ne kadar anlaşıldığı gibi anlayış kamuoyunda söz konusu olsa da biz hala Erbakan hocamızın anlaşılamadığı kanaatindeyiz. Erbakan hocamız her zaman yeni bir adil dünyadan bahsetmişti. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyadaki sömürü düzenin devam ettiğini, faizci kapitalist düzenin devam ettiğini yakından görmekteyiz. Bu iki düzen değişmedikçe ne Erbakan Hoca anlaşılabilir, ne de 28 Şubat’ın rövanşı alınmış olabilecektir” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Erbakan Fikir Duvarı açmak için talepte bulunduklarını ancak taleplerinin geri çevrildiğini belirten İl Başkanı Arıkan, “Bu kararı da ben kamuoyuna havale ediyorum. Mikrofonlar önüne gelindiğinde biz Erbakan hocanın talebeleriyiz. Erbakan’ın yolundan gidiyoruz diyen insanların Erbakan Fikir Duvarı'na da tahammül edememeleri önümüzdeki süreçte mutlaka vicdanları yaralayacaktır diye düşünüyorum” dedi. Arıkan’ın konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

FOTOĞRAFLI