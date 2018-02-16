Kayseri'de mübaşirler bir günlük yevmiyelerini 'Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

KAYSERİ Adliyesi’nde görev yapan mübaşirler, kendi aralarında topladıkları 5 bin TL’yi Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.Sosyal medyada 'Mübaşirlerin Sesi Topluluğu' adlı grup, ülke genelinde başlatılan 'Bir yevmiye de sen bağışla' kampanya kapsamında Kayseri’den 5 bin TL toplandığı belirtti. Başlattıkları kampanya ile topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan mübaşirler Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 'Bir yevmiye de sen bağışla' kampanyası adı altında bağış topladıklarını dile getiren Kayseri 2’nci İş Mahkemesi Mübaşiri Alim Oğuz Ölçü, amaçlarının aynı zamanda toplumsal bir duyarlılık oluşturmak olduğunu söyledi.'EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU'Türk milletinden de destek istediklerini belirten Ölçü, "Şehitlerimizin çocuklarına ve emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu kapsamda Emeğimizin bir gününün maddi karşılığını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istiyoruz. Bu konuda Milletimize öncülük ederek onları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim kutsalımızdır. Onlar bizim çocuklarımız yaşasın diye kendi çocuklarını yetim bıraktılar. Onların emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Vatan için can veren şehitlerimize 2 gün içinde kendi aramızda 5 bin TL para topladık ve Mehmetçik Vakfı’na bağışladık" dedi.

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