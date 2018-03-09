Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı

ANADOLU’nun ilk kilisesi olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing ayini' yapıldı. Ermeniler tarafından yapılan, Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan 'Miçing...

Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı
ANADOLU’nun ilk kilisesi olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing ayini' yapıldı.
Ermeniler tarafından yapılan, Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan 'Miçing ayinine, çoğunluğu İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan Ermeni vatandaşların yanı sıra, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Vakfı Başkanı Zadik Toker katıldı. Yılda bir kez düzenlenen Miçing ayini, yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.
‘MİÇİNG AYİNİ' NEDİR? 
Miçing ayini 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılıyor. Miçing ayini adı verilen bu ayin, perdeler açık halde yapılır. Ayin, Paskalya orucunun ortasına geldiği için bayram havasında kutlanıyor, ancak Paskalya’nın diğer günlerinde yapılan ayin perdeler kapalı olarak yapılıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314