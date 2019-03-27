Kayseri'de meslektaşının şehit ettiği polis için tören

KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı polis memuru Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50) için, Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit Ağkuş'un kızı Şevval Ağkuş (15), "Benim babam ölmedi, melek oldu" diyerek gözyaşı döktü.Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Havalimanı İç Hatlar yolcu geliş noktasında meydana geldi. Havalimanında görevli polis memurları Eyüp Bozkurt ve Ali Ağkuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Eyüp Bozkurt, tartışma sırasında beylik tabancasını çıkarıp Ağkuş'a 3 el ateş etti. Bozkurt, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan iki polis, hastaneye kaldırıldı. Baş, boyun ve kol bölgesinden vurulan Ali Ağkuş, Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖRENEvli ve 3 çocuk babası şehit polis Ali Ağkuş için Kayseri Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, şehit polisin eşi, çocukları ve yakınlarıyla polis meslektaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ali Ağkuş'un özgeçmişi okundu.'BABAM ÖLMEDİ, MELEK OLDU'Törende, şehit polisin eşi Fatma, çocukları, Burhanettin, Şevval ve Ahmet Ağkuş, gözyaşlarına boğuldu. Ali Ağkuş'un dayısı Hayrettin Kaya, Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti. Şehit polis memuru Ağkuş'un kızı Şevval Ağkuş, "Benim babam ölmedi, melek oldu" diyerek gözyaşı döktü. Ali Ağkuş'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.Öte yandan iş arkadaşını vurduktan sonra intihara kalkışan Eyüp Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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