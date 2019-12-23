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Kayseri'de lodos, çatıları uçurdu
KAYSERİ'de, sabah saatlerinden beri lodos etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu. Rüzgar hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu Talas ilçesinde ağaçlar, kökünden sökülüp, devrildi. Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan lodosun...
GENEL 23.12.2019, 17:51
KAYSERİ'de, sabah saatlerinden beri lodos etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu. Rüzgar hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu Talas ilçesinde ağaçlar, kökünden sökülüp, devrildi.
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan lodosun şiddeti, akşam saatlerinde arttı. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu Talas'ta, bazı ağaçlar kökünden sökülerek, devrildi. Sokak ve caddelerdeki trafik işaret levhaları da yerinden sökülürken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Bazı binaların ise çatıları uçtu. Kent merkezinde hava sıcaklığı, 7 derece ölçülürken, çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklendiği belirtildi.
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan lodosun şiddeti, akşam saatlerinde arttı. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulduğu Talas'ta, bazı ağaçlar kökünden sökülerek, devrildi. Sokak ve caddelerdeki trafik işaret levhaları da yerinden sökülürken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Bazı binaların ise çatıları uçtu. Kent merkezinde hava sıcaklığı, 7 derece ölçülürken, çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklendiği belirtildi.
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