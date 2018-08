Kayseri'de Klasik Otomobil Festivali

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ve ilçe belediyesi tarafından '3'üncü Talas Klasik Otomobil Festivali' düzenlendi. Klasik otomobiller vatandaşlardan ilgi gördü.

Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 120 klasik otomobil sergilendi. Klasik otomobil meraklıları fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar ayrıca 1950'li yıllarda üretilen klasik otomobillere yakından bakarak, inceleme fırsatı buldu. Etkinlikle ilgili konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, "Bu sene klasik araç festivalinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden klasik otomobil severler hem otomobilleri ile katkı koyuyorlar hem de direkt katılarak katkı koyuyorlar. 3 gün sürecek. Çok farklı etkinlikler olacak. Ailelerimiz ve çocukları burada gönüllerince eğlenecek. Dünyada benzeri nadir kalan klasik otomobilleri izleyip fotoğraf çektirme imkanları olacak. Her yaş grubundan insanlar bu arabalara hayranlıkla bakıyor. Ben daha önceden (Bu arabaları seviyorum çünkü o dönemi yaşadım) diyordum. Etrafa baktığımız bu araçlara en çok ilgiyi gençler gösteriyor. Estetik duyguların insanın geninde olduğuna inanıyorum. Güzel şey her zaman güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

