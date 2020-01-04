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Kayseri'de kar etkili oldu
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle...
GENEL 04.01.2020, 11:57
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.
Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.
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|17
|27
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|17
|27
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|17
|25
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|17
|24
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|24
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|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
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|17
|12
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|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
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|21
|30
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|21
|30
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|21
|29
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|21
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|25
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|21
|24
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|21
|24
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|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
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|21
|19
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|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|19
|29
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
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|18
|25
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|18
|24
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|18
|23
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|21
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|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
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|19
|14
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|10