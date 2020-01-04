Kayseri'de kar etkili oldu

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent, beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.

