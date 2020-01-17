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Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
GENEL 17.01.2020, 21:16
KAYSERİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesi Hisarcık Erciyes Mahallesinde meydana geldi. Murat Yardımcı yönetimindeki 38 AF 690 plakalı ikinci el eşya taşıyan kamyon, Erciyes-Tekir yolunda virajı alamayarak demir bariyerleri kırıp, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Yardımcı ile yanında bulunan Husammettin Keleş, yaralandı. Yaralılar, kamyondan çıkarılarak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı.
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