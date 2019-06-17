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Kayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulundu

KAYSERİ'de iş merkezi inşaatının temel kazısı sırasında yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar bulundu. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi, Halit Narin Caddesi üzerinde iş merkezi için temel kazı...

Kayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulundu
KAYSERİ'de iş merkezi inşaatının temel kazısı sırasında yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi, Halit Narin Caddesi üzerinde iş merkezi için temel kazı çalışmaları yapılırken tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanına Kayseri Arkeoloji Müzesi yetkilileri geldi. Yetkililer tarihi kalıntılar üzerinde inceleme yaptı. Temel kazısında ortaya çıkan tarihi kalıntıların yapılan ilk incelemede, yaklaşık 150 yıl öncesine ait yerleşim yeri, mezar ve yaşam alanlarına ait olduğu tahmin edildi.  Müze yetkililerinin incelemeleri sonucunda hazırlayacakları raporu, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirileceği, kalıntılarla ilgili son kararı Kurul'un vereceği bildirildi. Bu arada Kayseri Arkeoloji Müzesi yetkilileri, inşaat çalışmalarını durdurma kararı aldı.

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