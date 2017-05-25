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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 9'u avukat 11 kişi adliyede (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u avukat 11 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi. Hakim...

Kayseri'de FETÖ şüphelisi 9'u avukat 11 kişi adliyede (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u avukat 11 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkan bu kişilerden eski Fazilet ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı avukat Mustafa Akkaş ile Seher Konar Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Soner Çevik ile avukatlar Selçuk Aydemir, Hilmi Şencanlar, Kemal Bahadır Öztaş ve Hacı Hasan Aydın tutuklandı. Diğer 4 kişinin adliyede işlemleri devam ediyor.

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