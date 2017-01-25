Kayseri'de FETÖ'den 2 subay, 1 akademisyen ve 1 eczacı gözaltına alındı

KAYSERİ, () - MARDİN ve Aksaray'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yüzbaşı S.Y., Teğmen M.T., eczacı K.K. ve Yrd. Doç. O.G. Kayseri'de gözaltına alındı.

Mardin'deki soruşturmada kapsamında, daha önceden açığa alınan Yüzbaşı S.Y. ve Teğmen M.T., Aksaray'daki soruşturmada ise eczacı K.K. ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Dr. O.G., Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüphelinin, Mardin ve Aksaray'a gönderileceği bildirildi.