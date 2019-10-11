Son Dakika
Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresi
KAYSERİ Şeker Fabrikası'nda, Barış Pınar Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri için Fetih suresi okundu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan fabrika çalışanları, 'Barış Pınarındayız, Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı...
GENEL 11.10.2019, 16:05
KAYSERİ Şeker Fabrikası'nda, Barış Pınar Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri için Fetih suresi okundu.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan fabrika çalışanları, 'Barış Pınarındayız, Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açtı. Fabrika bahçesine de taşlarla 'Barış Pınarı' yazıldı. Fabrika yöneticileri ve çalışanlar, Türk askerinin zafere ulaşması için Fetih suresi okudu. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin güney sınırlarının ilerisinde kahraman ordularımızla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan kahraman Mehmetçiklerimizle bir ve beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün bu harekata katılan kahramanlarımızın, tekbir sesleri eşliğinde harekata katıldığını biliyoruz. Bizler bedenen burada olsak da ruhumuzla onlarla olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan fabrika çalışanları, 'Barış Pınarındayız, Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açtı. Fabrika bahçesine de taşlarla 'Barış Pınarı' yazıldı. Fabrika yöneticileri ve çalışanlar, Türk askerinin zafere ulaşması için Fetih suresi okudu. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin güney sınırlarının ilerisinde kahraman ordularımızla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan kahraman Mehmetçiklerimizle bir ve beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün bu harekata katılan kahramanlarımızın, tekbir sesleri eşliğinde harekata katıldığını biliyoruz. Bizler bedenen burada olsak da ruhumuzla onlarla olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2