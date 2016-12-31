Kayseri'de etkili kar yağışı başladı

YURT genelinde görülen kar yağışı, sabah saatlerinden Kayseri merkez ve ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü il merkezinde Meteoroloji yetkilileri, aralıklarla kar yağışı beklediklerini bildirdi.Kayseri’de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde önce şehrin yüksek kesimlerine ardından da il merkezinde başladı. Aralıklarla yağan kar yağışı, güne uyananları beyaz sürprizle karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 1, gece ise yine sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. Gece saatlerinde buzlanmanın beklendiği il merkezinde yetkililer sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Yahyalı ile Develi İlçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde çok sayıda mahallenin yollarının ulaşıma kapandığını, ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.ERCİYES'TE KAR KALINLIĞI 110 SANTİMETREYE ULAŞTITürkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerdeki kar kalınlığının ise 110 santimetre olduğu belirtildi. Pistlerin açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu kaydeden yetkililer, yeni yıl için kayakseverleri Erciyes Dağı'ndaki Erciyeskapı, Tekirkapı ve Hacılarkapı pistlerine beklediklerini de ifade etti.

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