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Kayseri'de en iyi takla atan güvercinler belirlendi
KAYSERİ Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'En İyi Takla Atan Güvercinler Performans Yarışması ve Festivali'nde dereceye giren güvercinlerin sahiplerine ödülleri törenle verildi. Kayseri Güvercin Severler...
GENEL 22.08.2019, 11:19
KAYSERİ Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'En İyi Takla Atan Güvercinler Performans Yarışması ve Festivali'nde dereceye giren güvercinlerin sahiplerine ödülleri törenle verildi.
Kayseri Güvercin Severler Derneği tarafından oluşturulan 6 kişilik hakem heyeti, yarışma için kayıt yaptıran güvercin sahiplerinin evlerine giderek, kuşların uçuşlarını izleyerek puan verdi. Değerlendirmelerde kuşların çıktıkları yükseklik, attıkları takla, sesleri ve uçtukları yerlere konmaları belirleyici oldu. 1 yıl süren değerlendirmede 435 güvercinin performansı izlendi. Yarışma sonunda 10 güvercin dereceye girerken, Hasan Küçükyaz'ın güvercini 1, Gökhan Şahingöz'ün güvercini 2, Cavit Akpınar'ın güvercini 3'üncü oldu. Dereceye giren güvercinlerin sahiplerine, düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.
Kayseri Güvercin Severler Derneği Başkanı Ali Çetin, "6 kişilik hakem heyetimiz hem Kayseri hem de şehir dışından katılan güvercin sahiplerimizin evlerine giderek bizzat kuşların uçuşlarını yerinde değerlendirdiler. Hobidaşlarımız kendi evlerinde güvercinlerini uçurur. Hakemlerimiz de performansa göre puan verir. Güvercinlerin iyi takla atması, sesinin iyi olması ve damından kalktığı zaman tekrar aynı dama inmesi en belirleyici özelliklerdir. Bundan sonra da festivalimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Kayseri Güvercin Severler Derneği tarafından oluşturulan 6 kişilik hakem heyeti, yarışma için kayıt yaptıran güvercin sahiplerinin evlerine giderek, kuşların uçuşlarını izleyerek puan verdi. Değerlendirmelerde kuşların çıktıkları yükseklik, attıkları takla, sesleri ve uçtukları yerlere konmaları belirleyici oldu. 1 yıl süren değerlendirmede 435 güvercinin performansı izlendi. Yarışma sonunda 10 güvercin dereceye girerken, Hasan Küçükyaz'ın güvercini 1, Gökhan Şahingöz'ün güvercini 2, Cavit Akpınar'ın güvercini 3'üncü oldu. Dereceye giren güvercinlerin sahiplerine, düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.
Kayseri Güvercin Severler Derneği Başkanı Ali Çetin, "6 kişilik hakem heyetimiz hem Kayseri hem de şehir dışından katılan güvercin sahiplerimizin evlerine giderek bizzat kuşların uçuşlarını yerinde değerlendirdiler. Hobidaşlarımız kendi evlerinde güvercinlerini uçurur. Hakemlerimiz de performansa göre puan verir. Güvercinlerin iyi takla atması, sesinin iyi olması ve damından kalktığı zaman tekrar aynı dama inmesi en belirleyici özelliklerdir. Bundan sonra da festivalimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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