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Kayseri'de domates fidesi kuyruğu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin merkez Kocasinan Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği organik domates fidesi dağıtımının bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi. Fide almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 450...

Kayseri'de domates fidesi kuyruğu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin merkez Kocasinan Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği organik domates fidesi dağıtımının bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi. Fide almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 450 bin domates fidesi dağıtıldığı belirtildi.
Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı’nda, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Merkez Parkı olmak üzere 3 farklı noktada, organik domates fidesi almak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. 450 bin domates fidesi, vatandaşlara dağıtılırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgenin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerine ilgini yoğun olduğun belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından değerli olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:
"Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir, ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Her yıl vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonun son derece isabetli olduğunu gösteriyor. Bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine devam edeceğiz.”

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