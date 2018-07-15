Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü nedeniyle bazı STK’lar Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurdu. STK temsilcileri, hain darbe girişiminin yapıldığı günü unutmamak ve unutturmamak için meydanlarda 'Demokrasi nöbeti' tuttuklarını söyledi.

FETÖ’nün hain darbe girişimin ardından 2 yıl geçti. 15 Temmuz’un yıldönümünde bazı STK’lar da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na çadırlar kurarak, 2 yıl önce olduğu gibi 'Demokrasi nöbeti' tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten STK temsilcileri, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ'yü lanetlediler.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ DE UNUTULMADI

Meydandaki 'Ddemokrasi nöbeti'ne katılan sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehitlerin isimlerinin yer aldığı mezar taşlarını da temsili olarak kurdukları çadırın önüne koydu. Çanakkale Savaşı’ndaki asker kıyafeti giyen ve nöbet tutan temsili asker ve yine Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı maketi de dikkat çekti.

YAĞAR: ALLAH, BÖYLE BİR HAİNLİĞİ BU MİLLETE BİR DAHA YAŞATMASIN

Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, FETÖ’nün darbe girişimine bir kez daha tepki göstererek, “Allah, böyle bir hainliği bu millete bir daha yaşatmasın” dedi. Bu önemli etkinlikte tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade eden Yağar, “Ben aynı zamanda Çanakkale Şehidinin torunuyum. Türkiye genelinde 253 bin Çanakkale şehidimiz var. 771 tanesi de Kayseri’ye ait. O savaşta cepheye gitmiş 15 yaşındaki çocukları temsilen buradaki genç arkadaşlarımız asker kıyafeti giydi. Halkımız da çok yoğun ilgi gösteriyor. Çok fotoğraf çektiren var” diye konuştu.

ÇOLAK: BİZ MEYDANA EĞLENMEK İÇİN GELMEDİK

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak da, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bu devletin, milletin baki kalması için. Can vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizden Allah razı olsun. İnşallah devletimiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz. İnşallah o kara günleri bir daha görmeyiz. Bu millet bir oldu, tek oldu. Hiçbir etnik köken, hiçbir siyasi parti, hiçbir ayrımcılık gözetmeden, o gün birlik olup bu memleketi tekrardan düşmanın elinden kurtarmıştı. Düşman ise Türkiye Cumhuriyeti'nin üniformasının altına saklanıp Fetullah Gülen terör örgütü denen aşağılık caninin casusları, yetiştirmiş olduğu karanlık odaklarıydı. İnşallah rabbimiz onları öbür dünyada cezalandıracak, biz buna eminiz” dedi.

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