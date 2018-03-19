Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Kayseri'de CHP'li gençlerden uyuşturucu ile mücedele afişleri

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları üyeleri, Kayseri’de farklı noktalara astıkları afişlerle uyuşturucu sorununa dikkat çekti. Afişlerde , 'Azaltmayacağız, bitireceğiz. Uyuşturucuya hayır. Mahallene, sokağına, okuluna sahip...

Kayseri'de CHP'li gençlerden uyuşturucu ile mücedele afişleri
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları üyeleri, Kayseri’de farklı noktalara astıkları afişlerle uyuşturucu sorununa dikkat çekti. Afişlerde , 'Azaltmayacağız, bitireceğiz. Uyuşturucuya hayır. Mahallene, sokağına, okuluna sahip çık' ifadeleri yer aldı.
CHP Kayseri Gençlik Kolları üyeler, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için “Mahalle Meclisleri”  kurdu. Bu kapsamda mahallelerde oluşturulan meclislerle uyuşturucu kullanımın önlenmesi ve  bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. CHP Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Emeç Aksoy Parlak, kurmaya başladıkları 'Mahalle Meclisleri' ile önemli sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları aramayı hedeflediklerini söyledi. “Türkiye'nin en kritik sorunlarının çözümü için halkla buluşacağız” diyen Parlak, “Son 10 yılda uyuşturucudan 2 bin 400 insan hayatını yitirmiş. Yine son 2,5 yılda ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında sadece ilaç ve tedavi masrafları için 150 milyon TL harcanmış. Parkta oyun oynaması gereken çocuklar, okulda olması gereken gençlerin geleceği tehdit altında. Bunun yanında uyuşturucu kadına yönelik şiddetin tetikleyici unsurları arasında yer alıyor. Bu illet geleceği cehenneme çeviriyor. PKK terör örgütü sadece uyuşturucudan 3 milyar TL gelir elde ederken, bu kahraman Türk ordumuza mermi olarak geri dönüyor. Uyuşturucu, emperyalizmin ülkemize soktuğu gençliği çürütme politikalarından biridir. Uyuşturucuyu yeneceğiz. Bu nedenle  Mahalle Meclisleri'nde buluşuyoruz. Önce mahallelerimizi, sonra yurdumuzu bu illetten kurtarmalıyız. Bu nedenle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Amacımız azaltmak değil, bitirmek” diye konuştu. Diğer yandan CHP’li gençler,  kentte farklı noktalara da konuyla ilgili uyarıcı afişler astı. Parklara, yol kenarlarına, üst geçitlere asılan afişlerde, 'Azaltmayacağız, bitireceğiz. Uyuşturucuya hayır. Mahallene, sokağına, okuluna sahip çık' çağrısı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314