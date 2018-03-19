Kayseri'de CHP'li gençlerden uyuşturucu ile mücedele afişleri

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları üyeleri, Kayseri’de farklı noktalara astıkları afişlerle uyuşturucu sorununa dikkat çekti. Afişlerde , 'Azaltmayacağız, bitireceğiz. Uyuşturucuya hayır. Mahallene, sokağına, okuluna sahip çık' ifadeleri yer aldı.CHP Kayseri Gençlik Kolları üyeler, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için “Mahalle Meclisleri” kurdu. Bu kapsamda mahallelerde oluşturulan meclislerle uyuşturucu kullanımın önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. CHP Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Emeç Aksoy Parlak, kurmaya başladıkları 'Mahalle Meclisleri' ile önemli sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları aramayı hedeflediklerini söyledi. “Türkiye'nin en kritik sorunlarının çözümü için halkla buluşacağız” diyen Parlak, “Son 10 yılda uyuşturucudan 2 bin 400 insan hayatını yitirmiş. Yine son 2,5 yılda ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında sadece ilaç ve tedavi masrafları için 150 milyon TL harcanmış. Parkta oyun oynaması gereken çocuklar, okulda olması gereken gençlerin geleceği tehdit altında. Bunun yanında uyuşturucu kadına yönelik şiddetin tetikleyici unsurları arasında yer alıyor. Bu illet geleceği cehenneme çeviriyor. PKK terör örgütü sadece uyuşturucudan 3 milyar TL gelir elde ederken, bu kahraman Türk ordumuza mermi olarak geri dönüyor. Uyuşturucu, emperyalizmin ülkemize soktuğu gençliği çürütme politikalarından biridir. Uyuşturucuyu yeneceğiz. Bu nedenle Mahalle Meclisleri'nde buluşuyoruz. Önce mahallelerimizi, sonra yurdumuzu bu illetten kurtarmalıyız. Bu nedenle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Amacımız azaltmak değil, bitirmek” diye konuştu. Diğer yandan CHP’li gençler, kentte farklı noktalara da konuyla ilgili uyarıcı afişler astı. Parklara, yol kenarlarına, üst geçitlere asılan afişlerde, 'Azaltmayacağız, bitireceğiz. Uyuşturucuya hayır. Mahallene, sokağına, okuluna sahip çık' çağrısı yapıldı.

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