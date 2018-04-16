Kayseri'de CHP'den oturma eylemi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen oturma eylemine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, partililer ve vatandaşlar katıldı. Eylemde konuşan CHP İl Başkanı Özer, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" ifadelerini kullandı. Özer konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL, bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı solcu, muhafazakâr sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm topluma karşı işlenen bir suç haline gelmiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. İlan ederken 1,5 ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine 'artık yeter' demeye başlamıştır. Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye’yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Bizim talebimiz kesindir; halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır."

Konuşmanın ardından 1 saat süren oturma eylemi yapıldı.



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