Kayseri'de Angolalı öğrenciyi şaşırtan sorular

TÜRKİYE Burslusu olarak 2014 yılında Kayseri’ye gelen Angolalı Genilson Domingos (23), kentte karşılaştığı 'Nerelisin, ne yapıyorsun, baban ne iş yapıyor' gibi sorulara şaşırdığını söyledi. Domingos, "Angola'da birine böyle sorular sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben, en yakın arkadaşımın dahi babasının ne iş yaptığını bilmiyorum" dedi.

Angola'nın başkenti olan Luanda'dan 4 yıl önce Kayseri'ye gelen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıfta öğrenim gören Genilson Domingos, Türkçe öğrenmeye ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde başladığını belirterek, "TÖMER ile ERSEM'de Türkçe öğreniyorum. İlk zamanlar zorluklar yaşadım ama hocalarımız çok iyi olduğu için bu sorunu kısa sürede aştım. Türkiye'ye geldiğimde sadece Portekizce biliyordum ve bu dili bilen kişilerle muhabbet edebiliyordum ama artık herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Hocalarımız da bazen bizimle İngilizce konuşuyorlar. Türkçeyi artık kavradım" diye konuştu.

'ANGOLA'DA BU TARZ SORULAR SORULMAZ'

Kayseri'ye geldiğinde yaşadığı zorluklara da değinen Domingos, "Kayseri’ye ilk geldiğimde soğuk havaya alışmam biraz zor oldu. Kültür farkı da beni zorlayan etkenlerden biri oldu ama iklim farkı beni çok etkiledi, alışmam zor oldu" dedi. İnsanların iletişim kurma biçimlerinin kendisine tuhaf geldiğini de belirten Genilson Domingos, "Kayseri'de insanlar ilginç bir şekilde iletişim kuruyor. İlk defa tanıştığın bir insana 'Nerelisin?, 'Baban ne iş yapıyor?' ve 'Ne yapıyorsun?' diyorlar. Bu sorular bana çok tuhaf geldi. Angola'da kültür çok farklı. Biriyle karşılaştığımız zaman 'Nerelisin, ne yapıyorsun, baban ne iş yapıyor?' diye sormuyoruz. Portekiz sömürgesi olduğu için, galiba onun da etkisi var, kültür farkı ondan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR TEPKİ GÖSTERİR'

Ülkesinde bu soruları soran kişinin yaşayacağı sıkıntıları da anlatan Domingos, "Luanda'da ya da Angola'nın başka bir şehrinde bu soruları herhangi birine sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben en yakın arkadaşımın bile babasının ne iş yaptığını bilmiyorum. O, bana demezse ben ona sormuyorum bile çünkü tuhaf karşılanır. Bundan dolayı da Kayseri'deki bu durum bana çok tuhaf geldi ama sonradan alıştım. Artık ben de Türk arkadaşlarımla muhabbet ederken, bu tarz sorular soruyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



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