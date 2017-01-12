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Kayseri'de 67 sanıklı FETÖ davasında 4'üncü gün: Boydaklar tahliye istedi (2)

FETÖ DAVASINDA 6 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI Kayseri’de 4 gündür devam eden ve aralarından Boydak kardeşlerinde bulunduğu FETÖ/PDY davasının 2’nci duruşmasında tutuklu 6 sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemede, haklarında...

Kayseri'de 67 sanıklı FETÖ davasında 4'üncü gün: Boydaklar tahliye istedi (2)

FETÖ DAVASINDA 6 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI
Kayseri’de 4 gündür devam eden ve aralarından Boydak kardeşlerinde bulunduğu FETÖ/PDY davasının 2’nci duruşmasında tutuklu 6 sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemede, haklarında yakalama kararı bulunan Yunus Serin ve Sinan Ekin için de kırmızı bültenle aranmasına karar verildi.
Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Holding eski Ceo’su Memduh Boydak’ın aralarında bulunduğu 4 gündür devam eden FETÖ davasının ikinci duruşması ara kararların açıklanmasıyla tamamlandı. 44 ara kararın çıktığı ikinci duruşmada mahkeme heyeti, Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bozdağ, Tuna Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuna, KAYMOS Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Alak, Kılıçaslan Vakfı çalışanlarından Arap Ali Aksoy, Kılıçaslan Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Nurullah Sarıöz ve Nezahat Temizlik eski ortaklarından Adem Çelik’in tahliyesine karar verdi. Ayrıca, dava ile ilgili aranan ve Tayland’ta yakalanan Osman Hilmi Özdil'in ülkeye iadesine karar verirliken yine haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Yunus Serin ve Sinan Ekin'le ilgili Interpol’e yazı yazılarak Kırmızı Bülten çıkarılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların gelmemeleri durumlarında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 3 Nisan tarihine erteledi.

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