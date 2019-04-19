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Kayseri'de 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi

KAYSERİ'de, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş'un torunu 2 yaşındaki Hüseyin Emir Ünlü, toprağa verildi. Olay,...

Kayseri'de 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi
KAYSERİ'de, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş'un torunu 2 yaşındaki Hüseyin Emir Ünlü, toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Emir Ünlü, iddiaya göre 5'inci katta oturdukları evlerinin açık penceresinden düştü. Evde bulunanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Emir'i ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan küçük Emir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hüseyin Emir Ünlü için bugün Hisarcık Mahallesi Meydan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Büyükkılıç, Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Çavuş'un acısını paylaştı. Büyükkılıç, "Mesai arkadaşım Özel Kalem Müdürümüz Mehmet Çavuş’un torunu, minik yavrumuz Hüseyin Emir'i uğurladık. Cennet mekan yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim Mehmet kardeşimize, ailesine ve yavrumuzun anne, babasına sabırlar versin" dedi.
Hüseyin Emir Ünlü, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hisarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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