Kayseri'de 400 mülteci kadına doğum eğitimi veriliyor

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Yeni Bir Hayat Mümkün' projesi kapsamında 400 mülteci kadına doğum öncesi ve sonrasında yapması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi tarafından 'Yeni Bir Hayat Mümkün' projesi hazırlandı. Bu kapsamda projenin yürütülmesi için 9 Şubat'ta İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Kızılay Toplum Merkez yöneticisi Ali Orhan tarafından protokol imzalandı. 12 ay sürecek proje kapsamında Kayseri'de yaşayan 400 Suriyeli kadına doğum öncesi ve sonrasında yapması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim veriliyor. Mülteci kadınlara ayrıca, ülke ve şehir yaşamı hakkında bilgiler, sağlık tesislerine yönelik uyumların geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının arttırılması, aile planlaması, kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi için de çalışma yapılıyor.

'GEBELİK SÜRECİYLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Sağlık Hizmetler Başkanı Ahmet Ceylan, projeyle ilgili olarak, "Projemizi Suriye kökenli olarak ülkemize gelmiş olan kadınlara yönelik başlattık. Bu kapsamda gebelik süreci başlamak üzere, gebeliğin doğru ilerlemesi, doğum süreci ve doğum sonrası bebek bakımı hususlarını ön plana çıkartarak gelen göçmenlere eğitimler veriyoruz. Proje fikri ise, ülkemizin göç yollarında olmasından dolayı çıktı. Göçmenlerin de hem ülkemize uyum süreci hem de sağlık hizmetinden faydalanmaları için böyle bir çalışma yapılması gerekiyordu. Ülkemiz bununla alakalı birçok ciddi önlemler aldı. Biz de bu kapsamda Kızılay ile işbirliği yaparak Kayseri şehrini Suriyeli göçmenler başta olmak üzere Avustralya Büyükelçiliği'nin açmış olduğu bir projeye müracaat ettik. Bu davet değerlendirilip uygun görüldü. Sonrasında içinde bulunduğumuz merkezde faaliyete geçtik" diye konuştu.

'15 BİN DOLAR DESTEK ALINDI'

Başkan Ceylan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer projelerin yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'de Suriye'ye yakın şehirlerimiz var. Orada da bu tip projelerimiz yürütülmektedir. Proje kapsamında Avustralya Büyükelçiliği'nden 15 bin dolar alındı. Bu miktarla birlikte merkezimiz, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay'ın destekleriyle yapıldı. Türk Kızılay'ı da bebek bakım seti ve battaniye gibi bir paket yaptılar. Misafirlerimiz burada bulundukları süre içinde onları en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden faydalandırmaya çalışıyoruz" dedi.

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