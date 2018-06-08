Kayseri'de, 300 bin 86 öğrenci karne aldı

KAYSERİ'de 2017-2018 eğitim- öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullarda eğitimg ören 300 bin 86 öğrenci karne aldı.

Tüm türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de öğrenciler karnelerini aldı. Kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 300 bin 86 öğrenci, yaz tatilini girdi. Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Mustafa Özdal İlköğretim Okulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "1083 okul, 300 bin 86 öğrenci, 19 bin 319 öğretmen ve idareci ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını kazasız belasız tamamladık. Proje ve eğitimlerle dolu geçen eğitim döneminde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tatile girdi. Öğrencilerimizin yaz tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve sosyal etkinliklere katılmalarını istiyorum. Benim gözümde başarısız öğrenci yoktur. Kırık notu olan çocuklarımıza aileleri kötü muamele etmemelidir. Başarılı olan çocukları da abartılı olarak ödüllendirilmemesi gerekir" dedi. Törende öğrenciler, karnelerini öğretmelerinin elinden aldı.



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