Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Kayseri'de 2'inci kez 'Sarıkız' paniği

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Ramazan Bayramı'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen Sarıkız örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı. Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de...

Kayseri'de 2'inci kez 'Sarıkız' paniği

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Ramazan Bayramı'nda görüldüğü parkta paniğe neden olan ve vatandaşlar tarafından öldürülen Sarıkız örümceği, 10 gün aranın ardından yeniden ortaya çıktı.
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), 10 gün aranın ardından yeniden Kayseri'de görüldü. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Merkez Melikgazi ilçesi Belsin İsa Yusuf Alptekin parkında görülen ve paniğe neden olan 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek 10 gün aranın ardından bu kez Melikgazi İlçesi Farabi caddesi üzerinde görülmesi endişe yarattı. Paniğe neden olan örümcek, vatandaşlar tarafından öldürüldü. Vatandaşlar, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümceklerle ilgili ilaçlama yapılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328