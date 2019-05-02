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Kayseri'de 1 kilometrelik domates fidesi kuyruğu

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen organik fide dağıtımında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. 2 ayrı çadır önünde toplam 550 bin domates fidesi dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi'nin, 'Sağlıklı...

Kayseri'de 1 kilometrelik domates fidesi kuyruğu
KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen organik fide dağıtımında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. 2 ayrı çadır önünde toplam 550 bin domates fidesi dağıtıldı.
Kocasinan Belediyesi'nin, 'Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Nesil ve Sağlıklı Yarınlar' sloganıyla başlattığı organik domates fidesi dağıtımı, Mimarsinan Parkı'nda düzenledi. Kurulan 2 ayrı çadır önünde, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Organik ürünlerin üretimine, tüketimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Dağıtıma başlanan fideler, kısa sürede tükendi.
Domates fidelerini alarak evinin yolunu tutan bazı vatandaşlar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Bu arada, domates fidesi alan bazı kadınların, pazar ya da çocuk arabalarına fideleri koyarak götürmeleri de renkli görüntülere neden oldu.

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