Kayseri beyaza büründü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, dün akşam yağmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kış şartları yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürürken, Kayseri'de dün akşam kar yağmaya başladı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar buz tutan yollarda yürümekte zorluk çekti. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri vatandaşların yolda rahat yürüyebilmesi için kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bugün kar yağışının süreceği, en düşük hava sıcaklığının eksi 8, en yüksek hava sıcaklığının ise 1 derece olacağı belirtildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ancak sabah saatlerinde duran kar yağışı, kent merkezinde olumsuzluklara neden olurken, ilçelerde kar yağışının daha az görüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, ulaşıma kapalı yol bulunmadığını bildirdiler.

ERCİYES YOLU AÇIK, PİSTLER MÜKEMMEL

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te önceki gün yaşanan tipi nedeniyle yolların kapanması ve sonrasında yaşanan sıkıntıların giderildiğini belirten Kayak Merkezi yetlilileri de, Erciyes'te güneşli bir havanın hakim olduğunu bildirdiler. Yetkililer, pistlerdeki kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve kayak yapmaya çok elverişli olduğunu, mekanik tesislerin çalıştığını ifade etti.



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