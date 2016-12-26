Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Kayseri, beyaza büründü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() – YURT genelini etkisi altına alan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri merkez ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü il merkezinde...

Kayseri, beyaza büründü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() – YURT genelini etkisi altına alan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri merkez ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü il merkezinde Meteoroloji yetkilileri, Cuma gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklediklerini bildirdi.
Kayseri’de beklenen kar yağışı gece itibariyle önce şehrin yüksek kesimlerine ardından da il merkezine yağdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar yağışı, güne uyananları beyaz sürprizle karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklığının gündüz eksi 1, gece ise eksi 4 dereceye kadar düşeceğini ifade ettiler.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının ise 28 santimetre olduğu belirtildi. Pistlerin açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu kaydeden yetkililer, kayakseverleri Erciyes Dağı'ndaki Erciyeskapı, Tekirkapı ve Hacılarkapı pistlerine beklediklerini de ifade ettiler.   

FOTOLU

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55