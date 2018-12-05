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Kayseri Barosu: Meclis'in yarısı, hatta fazlası kadınlardan oluşmalı

KAYSERİ Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koyup açıklamada bulundu. Komisyon Başkanı Avukat Safiye Yigen, "Kadınlara haklarının verilmesi Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarındandır....

Kayseri Barosu: Meclis'in yarısı, hatta fazlası kadınlardan oluşmalı
KAYSERİ Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koyup açıklamada bulundu. Komisyon Başkanı Avukat Safiye Yigen, "Kadınlara haklarının verilmesi Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarındandır. Artık Meclis'in yarısının hatta yarısından daha fazlasının kadın milletvekillerinden oluşmasının zamanı gelmiştir" dedi.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından komisyon başkanı Avukat Safiye Yigen açıklama yaptı. Avukat Yigen, bugünün Türk kadınına siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kadınlara haklarının verilmesi Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarındandır. Artık Meclis'in yarısının hatta yarısından daha fazlasının kadın milletvekillerinden oluşmasının zamanı gelmiştir. Bu da ancak hemen her konumda hakim olan bazı kadını kısıtlayıcı kuralların sökülüp atılmasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca topluma ve devlete hakim olan erkek öncülüğünün de ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.
Yigen, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde son derece akademik kariyere sahip profesörlerin bile 'Ben kadına oy vermem' cümlelerinin sarf ettiğini görmekteyiz. Kadının sosyal, ekonomik düşünce ve siyasi alanlarda en denli önemli katkılarının olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.

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