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Kayseri Barosu Başkanı Dursun: Yeni anayasa ile kutuplaşma artar

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Barosu Başkanı Cavit Dursun, Anayasa değişikliği teklifi konusunda, "Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar" dedi. Kayseri Baro...

Kayseri Barosu Başkanı Dursun: Yeni anayasa ile kutuplaşma artar

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Barosu Başkanı Cavit Dursun, Anayasa değişikliği teklifi konusunda, "Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar" dedi.
Kayseri Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Cavit Dursun, anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Dursun, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun Teklifi’nin, uzun zamandır getirilmeye çalışılan başkanlık sistemiyle hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Teklif metninde getirilmeye çalışılan şey, ne sözde başkanlık sistemine, ne demokratik parlamenter sisteme ve ne de 'Türk tipi' adı verilen tarihsel ve sosyolojik gerçeklere hiçbir şekilde uymamaktadır. 10 Aralık 2016 tarihli anayasa değişikliği teklifinin asıl hedefi, başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi kurmak değil, Türkiye’de bir kuvvetler birliği sistemi kurmaktır" dedi. Başkan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin başkanlık sistemi olduğu iddiası doğru ve hukuki değildir. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Anayasa hukuku teorisinde, kuvvetler ayrılığına veya birliğine göre hükümet sistemleri, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkilere göre tasnif edilir. Yargı organı işe karıştırılmaz. Çünkü onun her hâlükârda bağımsız olduğu varsayılır. Ancak, 10 Aralık 2016 tarihli anayasa değişikliği teklifi, yasama organının Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gibi, yargı organının da Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Görüleceği gibi yargı da, HSK üzerinden Cumhurbaşkanına bağlanmaktadır. Kuvvetler tekliği, bir başka söyleyişle bütün yetkilerin bir kişide toplanması öngörülmektedir. Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar. Anayasal bir devlet olmaktan çıkar; yalnızca Anayasası olan bir devlete gerileriz. Partili Cumhurbaşkanlığı kavramı, Türk tarihine ve Türkiye gerçeklerine açıkça aykırıdır."

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