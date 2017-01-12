Kayseri 14 askerin şehit olduğu saldırının 26 zanlısı adliyede - ek fotoğraf
12 Ocak 2017 Perşembe 17:50
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