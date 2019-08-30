Kayser'de 'Erciyes Moto Fest' heyecanı

ERCİYES A.Ş. ve gönüllü motosiklet grupları tarafından düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali, Tekir Yaylası'nda bulunan kamp alanında başladı. 3 gün sürecek olan organizasyonda birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes A.Ş. ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Erciyes Moto Fest, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce motosiklet sevdalısını bir araya getirdi. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen motosiklet festivalinin ilk günü dev kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinlik konserler, ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti. Festivalin ikinci gününde motosiklet tutkunları Erciyes’in eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığında yaşayan yılkı atları ile birlikte sürüş deneyimi yaşayacak. Daha sonra Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelen katılımcılara Erciyes anlatılarak teleferik turu yapılacak. Ardından Tekir otoparkında motosiklet akrobasi gösterisi sergilenecek. Ayrıca katılımcılar çeşitli oyunlara katılarak sucuk ekmek yeme yarışması yapılacak. Festival açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldi. Dağımızda bulunan muhteşem alt yapıyı yazın özellikle sosyal ve sportif aktivitelerle canlı tutmaya, kullanmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz Erciyes Moto Fest’te gayelerimizden bir tanesi. Erciyes A.Ş. olarak ülkemizin dört bir yanından moto severlerlerin burada toplanmasına çok büyük mutlu oluyoruz. Kayseri’ye farklı bir hava kattı" dedi.3 gün sürecek olan festival her akşam farklı grupların konserleri, yarışmalar, akrobasi şovları, birçok eğlenceye sahne olacak.