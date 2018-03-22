KAYPİDER Başkanı Özkan: Marketlerde plastik poşetlerin paralı olması 2019’da gündeme gelecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Plastik İşletmeciler Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yusuf Özkan, 2019 yılında, marketlerde poşetlerin paralı olmasının gündeme getirileceğini ileri sürerek, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturuyorlar. Bu, sadece poşetlerin pervasızca, ihtiyaçtan fazla kullanılmasını önlemek maksatlı karardır" dedi.

KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan, Kayseri'de düzenlenen istişare toplantısında, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme yakaladıklarını belirten Özkan, büyüme rakamlarıyla Avrupa'da 2’nci sıraya yükseldiklerini kaydetti. Başkan Özkan, “Sektör olarak Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydediyoruz. Bizim sektörümüz, diğer bütün sektörlere girdi sağlayan sektördür. İşletme kapasitesi bakımından 2017 yılında 8,6 artışla 9,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu da değer bazında yüzde 9 oranındaki artışla 36,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar da bizi dünyada 6’ncı, Avrupa’da 2’nci sıraya yükseltmiştir. Bu üretimin yüzde 50- 60 oranındaki plastik üretimimizi ambalaj inşaat ve otomotiv sanayisine kullanılmıştır. Yaklaşık 150 ülkeye ihracat yaparak, direkt ve endirekt olarak 12 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Kayseri’nin sektör bazında, Türkiye’de 9’uncu sırada yer aldığını dile getiren Özkan, “9’uncu sırada yer almamıza rağmen Kayseri plastik bahçe mobilyaları üretiminde yüzde 48’lik üretim kapasitesine sahip” dedi.

'PLASTİĞİN ÇEVRE VE SAĞLIK AÇISINDAN ZARARI YOK'

Plastik işletmecileri olarak çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda bazı eleştirilere maruz kaldıklarını kaydeden Özkan, “Geri dönüşüm, önem verdiğimiz bir sektör. Sağlık ve çevre açısından, geri dönüşüm açısından sürekli eleştirel olaylara maruz kalmaktayız. Bu düşünceleri yıkmak için elimizden geldiği kadar federasyonumuz aracılığıyla sektör meclislerinde bunları ele alarak bertaraf etmeye çalışıyoruz. Halkımızın bilinçlendirmemiz lazım. Ne sağlık ne çevre bakımından plastiğin zararı olmadığını değişik platformlarda dile getiriyoruz” diye konuştu.

'2019’DA POŞETLERİN PARALI OLMASI GÜNDEME GELECEK'

Marketlerde poşetlerin ücretli verileceğiyle ilgili tartışmalara da değinen KAYPİDER Başkanı Özkan, gereksiz poşet kullanımının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları söyledi:

“2019’un Ocak ayında, 200 metrekarenin üzerindeki marketlerde, plastik poşetlerin paralı olması gündeme gelecek. Bu, kamuoyunda yanlış algılanıyor. 'Tüketici, perakendeci federasyonlar yasaklanıyor' gibi algı oluşturuyorlar. Poşetlerin ücretli olması, taşıma poşetlerinin yasaklanması anlamına gelmiyor. Buradaki yanlış anlamayı lütfen çevremizdeki herkese anlatalım. Sadece poşetlerin pervasızca, ihtiyaçtan fazla kullanılmasını önlemek maksadıyla alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Kontrol Yönetmeliği'ne göre alınmış karardır. İhtiyacından fazla marketten poşet alındığından dolayı bunu kısıtlamak için yapılan çalışma; başka amacı yok.”



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