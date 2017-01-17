Kaynarca'da toprak kayması

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, kar ve yağmur yağışlarının ardından bahçelerde toprak kaymaları meydana gelirken, bölgedeki 3 evde yaşayanlar endişelendi. Yapılan incelemenin ardından 3 evin tahliye edilmesi kararı verildi.

Kaynarca Karaçalı Mahallesi'nde kar ve yağmur yağışlarının ardından toprak kayması yaşandı. Bahçelerdeki çökmeler dikkat çekerken, heyelan bölgesindeki 3 evde yaşayanlar evlerinin hasar görmesinden endişe duydu. Yapılan incelemelerin ardından Kaynarca Kaymakamlığı 3 evin tahliyesine karar verdi. Karaçalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Karadağ yağışların ardından toprak kayması olduğunu belirterek, "Aşırı yağışlar sonucunda toprak gevşeyerek toprak kaymaları oldu. Heyelan bölgesinde evler bulunuyor. Ahmet Bektaş, Hasan Vurgun ve Hayrettin Vurgun isimli vatandaşlarımızın evleri tehlike altına girdi" dedi.

Ahmet Bektaş ise toprak kaymasının devam ettiğini belirterek, "Toprak seviyesi oldukça aşağı indi ve gün geçtikte kaymaya devam ediyor, evlerimiz tehlike altına girdi" diye konuştu.

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