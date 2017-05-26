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Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir kimya fabrikasında kaynak yapılırken kimyasal maddenin tutuşması sonucu çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerinde müdahalede bulunuldu. Olay,...

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir kimya fabrikasında kaynak yapılırken kimyasal maddenin tutuşması sonucu çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Olay, Gebze Pelitli mevkiSinde bulunan bir araç katkı ve temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada meydana geldi. İşçilerin fabrika sahasında kaynak yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımlar bir kimyasal ürünün tutuşmasına neden oldu. Yangına müdahale edilirken, itfaiye ve 112'den yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 işçiye ise 112 ekibi olay yerinde ambulansta müdahalede bulundu. Jandarma incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.
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