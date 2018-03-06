Kaymakamdan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusuna ziyaret

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Derik ilçesinden Afrin'e giden korucular arasında bulunan Müzaffer Duva (28), Hasip Tan (29) ve Mehmet Reşit Övet (29), 1 Mart günü, 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, yaralandıktan sonra Demirli köyü Işıklı mezrasındaki evine gelen güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı ziyaret etti. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve yaralı korucunun yakınları tarafından karşılanan Kaymakam Kafkas, Duva'ya 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Yaralı korucunun babası Adem Duva (60) ile annesi Cemile Duva (55), Kaymakam Kafkas ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Baba Duva, ziyaretten memnun olduklarını, tüm asker ve güvenlik korucuları için dua ettiklerini belirterek, "Rabb'imiz, bayrağımızı göklerden indirtmesin; devletimize, milletimize zeval vermesin, tüm evlatlarımızı korusun. Çocuğum vatanı için gitti, ben oğlumla gurur duyuyorum" dedi.



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