Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Kaymakamdan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusuna ziyaret

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde...

Kaymakamdan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusuna ziyaret

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Derik ilçesinden Afrin'e giden korucular arasında bulunan Müzaffer Duva (28), Hasip Tan (29) ve Mehmet Reşit Övet (29), 1 Mart günü, 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, yaralandıktan sonra Demirli köyü Işıklı mezrasındaki evine gelen güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı ziyaret etti. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri  Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve yaralı korucunun yakınları tarafından karşılanan Kaymakam Kafkas, Duva'ya 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 
Yaralı korucunun babası Adem Duva (60) ile annesi Cemile Duva (55), Kaymakam Kafkas ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Baba Duva, ziyaretten memnun olduklarını, tüm asker ve güvenlik korucuları için dua ettiklerini belirterek, "Rabb'imiz, bayrağımızı göklerden indirtmesin; devletimize, milletimize zeval vermesin, tüm evlatlarımızı korusun. Çocuğum vatanı için gitti, ben oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314