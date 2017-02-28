Kaymakamdan yatalak kardeşe bakan kadına berber desteği

AVCILAR Kaymakamı Hulusi Doğan, 9 yıl önce trafik kazası sonucu yatalak hale gelen, eşinin çocuğunu alarak terk ettiği 35 yaşındaki Murat Tuncer'in bakımını ablasının üstlendiğini öğrenince yardım elini uzattı.

Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan ve bazı görevlilerle birlikte ilçedeki kimsesiz çocuk ve yaşlıları ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Doğan, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen Murat Tuncer'i de ziyaret etti. Kaymakam Doğan, ablası Nazan'ın tüm bakımını üstlendiği, 115 kiloya ulaştığı için hareket ettirmede zorlandığı Murat Tuncer’in dışarı çıkartıldığında kullanabilmesi için tekerlekli araba verilmesi için talimat verdi. Kaymakam Doğan, Nazan Tuncer'in kardeşinin saç ve sakal tıraşını kendisinin yaptığını anlatması üzerine ilçede her ay 50'den fazla engelli ve yaşlıya ücret almadan evlerinde giderek ücret almadan tıraş eden berber Öztürk Karahan'ı aradı. Karahan, Kaymakam Hulusi Doğan'ın ricası üzerine Murat Tuncer'in evine giderek düzenli olarak tıraş etmeye başladı.

ABLASI: HALTERCİ HASTALIĞINA YAKALANDIM

Nazan Tuncer, kardeşi Murat'ın 9 yıl önce Zeytinburnu’ndaki bir deri atölyesinde çalıştığını, kar yağışının da etkisiyle meydana gelen 11 aracın karıştığı zincirleme kazada içinde bulunduğu otomobilin köprüden uçtuğunu 'beyin sapının kopması' nedeniyle 2 yıl yoğun bakımda kaldığını anlattı. Tuncer, engelli bakım aylığı aldığı kardeşinin bakımını 3 yıldan bu yana üstlendiğini, yemeğini kendisinin yedirdiğini anlatırken şöyle dedi:

"Her sabah ve akşam 1’er saat masaj yapıyorum. Vücudu ağır. Günlük olarak sol kol ve bacağına yapılması gereken masajın ardından bunların üzerine kum torbasını koymada oldukça zorlanıyorum. Kollarımda 'Halterci hastalığı' denilen rahatsızlıklarım başladı. Kazadan 8 ay sonra eşi sıkıldığını belirterek 1 yaşındaki oğlunu alıp gitti. Boşanma davaları 6 ay önce bitti. Murat'ın 9 yaşındaki okula giden oğlu annesinin yanında. Yaşlı annem bayram tatillerinde, yılbaşında torununu alıp babasının yanına getiriyor. Oğlu babasının yanında 1 gece zor duruyor, tanımıyorum diyor. Hasan'ın sağ tarafı çalışıyor fakat dengesizlik var. Ağzına götürürken eli titriyor. Tek kaldıramıyorum. Oğlumla birlikte banyoya sokuyoruz. Tuvalet ihtiyacı için altına bez bağlıyorum. Kaymakamımız sayesinde tıraşını artık evimize gelen berber yapacak."

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