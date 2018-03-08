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Kaymakam Yaşar down sendurumlu Gül Sima'nın isteğini geri çevirmedi

VAN'ın Erciş ilçesinde Yavuz Sağlam'ın (30) down sendromlu kardeşi Gül Sima (7) için sosyal medya üzerinden evine davet ettiği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bu isteği geri çevirmedi. Mehmet Şirin Yaşar, ziyaret...

Kaymakam Yaşar down sendurumlu Gül Sima'nın isteğini geri çevirmedi
VAN'ın Erciş ilçesinde Yavuz Sağlam'ın (30) down sendromlu kardeşi Gül Sima (7) için sosyal medya üzerinden evine davet ettiği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bu isteği geri çevirmedi. Mehmet Şirin Yaşar, ziyaret ettiği Gül Sima ile yakından ilgilendi.
İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde oturan Yavuz Sağlam, down sendromlu kardeşi Nur Sima'nın isteği üzerine sosyal medya üzerinden ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ı eve davet etti. Sağlam'ın mesajını alan Yaşar, ilk fırsatta ziyaret edeceğini iletti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, dün Kocapınar Mahallesi'nde okulları ziyaret ettikten sonra beraberindeki İlçe Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Harun Işık ile Yavuz Sağlam'ın evine misafir oldu. Kaymakamı evinde ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Sağlam, davetini kırmayarak kendisini evinde ziyaret eden Yaşar'a teşekkür etti. Down sendromlu Gül Sima ile yakından ilgilenen Yaşar, aile bireyleri ile de bir süre sohbet etti. 

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