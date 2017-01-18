Kaymakam ve belediye başkanı kazada yaralandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada yaralananlardan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u, tedavi gördüğü Manisa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Mustafa Genç'e, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti.



Ardından aynı hastanede tedavi gören Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve makam şoförünü de ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Genç, "Araçtakilerde kötü bir şey çok şükür ki yok. Tedavilerinin ardından taburcu edilecekler. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

